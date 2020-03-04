Если Украина окажется в режиме карантина из-за распространяющегося в мире коронавируса – гражданам страны не позавидуешь

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Автор рассуждает на предмет того, насколько в Украине некомпетентна власть в вопросе предотвращения (профилактики) и даже банального начального этапа противостояния вирусу – информировании граждан о реальном течении дел в этой связи. Если Украина окажется в режиме карантина – каждый из граждан может рассчитывать только на себя самого: неплохой иммунитет и весеннее солнце, которое, как выяснилось, способно убивать опасную инфекцию.

Ведущий отмечает, что скептически относился к данной теме и приводит статистику инфицированных другими болезнями украинцев, а также рассуждает на тему того, что в автомобильной аварии – вероятность погибнуть гораздо выше, чем вероятность умереть от «уханьского» вируса:

«…Шансов погибнуть в автомобильной катастрофе у всех нас в разы больше, чем от коронавируса. В мире существуют более агрессивные вирусы гриппа, где смертность превышает 10%. А здесь неполных три. Хотите других цифр? А вы знаете, сколько в Украине больных туберкулезом? 550 тысяч», - огорошил цифрами аналитик.

Автор приводит информацию, что из 550 тысяч больных туберкулезом вылечатся только 65%:

«Остальные умрут. Это не догадки, а статистика. ...И вот на этом фоне какой-то коронавирус…», - отмечает он, но добавляет, что проблемы есть и они состоят в другом. Во-первых, нельзя отрицать очевидные факты гипотетической опасности вируса при инфицировании, а во-вторых – и это самое страшное – именно в Украине нет надлежащего даже, условно, профилактического уровня подготовки в борьбе с инфекцией, не говоря уже о лечении:

«Но вот смотрите, это именно тот «черный лебедь», который нашей стране сейчас нужен меньше всего. Особенность этой гадости – она особо легко передается. Вторая особенность – до сих пор нет проверенной вакцины. Люди могут рассчитывать только на свой иммунитет».

Перенесите эти два фактора на реалии Украины, говорит автор, и получите весьма печальную картину:

«У нас есть в стране гражданская оборона? Противовирусные лаборатории? Специально оборудованные боксы и машины скорой помощи? Да вы попробуйте в аптеке просто купить марлевую маску. Вот просто чтобы вы понимали – мы в этой стране предоставлены сами себе. Никто, кроме родных и близких нам больше не поможет».

Власть некомпетентна даже в мелочах, уверят автор:

«…В элементарном информировании населения. Они даже не запустили единого телефона экстренной помощи. Вы думаете, что Италия такая беспонтовая страна, что у них столько больных на коронавирус? Да ничего подобного. …Они и выявляют кучу таких случаев. Потому что работают механизмы и службы».

Что будет с экономикой Украины, если вспышка коронавируса таки произойдет в стране, вообще страшно себе представить:

«У нас и так случайные персонажи разваливают страну. Обвалились грузоперевозки, недобирается бюджет. А сможет ли наша страна работать в режиме карантина? У нас правительство даже продавцов не может обеспечить марлевыми повязками. А представьте, если коронавирус появится на Донбассе. …На линии разграничения, где сидят тысячи солдат».

Наши надежды и расчеты в связи со сложившейся ситуацией, цитируем: «это личный иммунитет и весеннее солнышко».

Напомним, Лесев указал на главную ошибку Зеленского с Гончаруком и Тигипко.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев раскрыл, почему Зеленский не увольняет профана Гончарука.

Также Politeka писала, что Лесев жестко прошелся по Нефедову из-за таможенных сборов.