Співак Віталій Білоножко впевнений, що на Україну напали росіяни і вбивають українців
Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "НАШ". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Співак впевнений, що росіяни "вже нам не брати", а конфлікт на Донбасі може призвести до третього Майдану.
"Йде безглузда окопна війна, яка ніяк не може закінчитися. Але ми повинні перемогти. На нас напали. До нас так звані брати прийшли і вбивають нас. Не брати вони, а чужі люди. Монстри ватяні. Поки ця війна не закінчиться перемогою України, навряд чи проблеми будуть вирішені. Одні будуть наживатися на війні, інші — гинути", - упевнений він.
Крім того, він назвав Володимира Путіна головною проблемою України.
"Одна з головних проблем — щоб кремлівський цар або князь, або кліщ відчепився від України", - уклав він.
Раніше Антін Мухарський запропонував замість деокупації поставити стіну на Донбасі
За його словами, жителі окупованих територій вже зробили свій вибір на користь Росії.
Крім того, Мухарський впевнений, що Донбас - це вже інша країна і не варто нав'язувати їх в Україну.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.
Як повідомляла Politeka, оголошена масова полювання на жителів Донбасу, деталі того, що відбувається.
Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.