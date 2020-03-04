Співак Віталій Білоножко впевнений, що на Україну напали росіяни і вбивають українців

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "НАШ". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Співак впевнений, що росіяни "вже нам не брати", а конфлікт на Донбасі може призвести до третього Майдану.