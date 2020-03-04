Певец Виталий Билоножко уверен, что на Украину напали россияне и убивают украинцев

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в єфире телеканала "НАШ". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Певец уверен, что россияне "уже нам не братья", а конфликт на Донбассе может привести к третьему Майдану.