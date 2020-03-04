Певец Виталий Билоножко уверен, что на Украину напали россияне и убивают украинцев
Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в єфире телеканала "НАШ". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Певец уверен, что россияне "уже нам не братья", а конфликт на Донбассе может привести к третьему Майдану.
"Идет бессмысленная окопная война, которая никак не может закончиться. Но мы должны победить. На нас напали. К нам так называемые братья пришли и убивают нас. Не братья они, а чужие люди. Монстры ватные. Пока эта война не закончится победой Украины, вряд ли проблемы будут решены. Одни будут наживаться на войне, другие — гибнуть", - уверен он.
Кроме того, он назвал Владимира Путина главной проблемой Украины.
"Одна из главных проблем — чтобы кремлевский царь, или князь, или клещ отцепился от Украины", - заключил он.
Ранее Антин Мухарский предложил вместо деоккупации поставить стену на Донбассе
По его словам, жители оккупированных территорий уже сделали свой выбор в пользу России.
Кроме того, Мухарский уверен, что Донбасс - это уже другая страна и не стоит навязывать их Украину.
Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.
Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.
Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.