Погода в Україні 5 березня різко зміниться, деякі регіони заллють дощі й накриє похолодання
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
Так, жителям західної України варто очікувати сильних опадів. Повітря тут холодніше, ніж в інших регіонах. Вдень стовпчик термометра покаже лише 5-8 градусів тепла. Вночі очікується ще більше похолодання – аж до +2 за Цельсієм.
На північній частині очікуються часткові дощі. Вдень повітря прогріється до 9-15 градусів вище нуля. Уночі очікується 5-8 градусів.
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Центральні регіони також заллє дощами. Опади очікуються у Вінницькій області. Термометр вдень покаже 10-15 градусів тепла. А от вночі похолодає до 4-7 за Цельсієм.
На півдні України буде хмарно, але без опадів. Вдень там очікується 10-16 тепла. Вночі похолодає до 4-7 градусів.
На сході країни очікується суха і хмарна погода. Вдень на вулиці буде 15-18 градусів. Вночі варто очікувати похолодання до +5.
У Києві та області синоптики прогнозують дощі, які будуть супроводжуватись 12-15 градусами тепла. Вночі варто очікувати від +5 до +8 градусів.
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