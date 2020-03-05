Погода в Украине 5 марта резко изменится, некоторые регионы зальют дожди и накроет похолодание

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, жителям западной Украины стоит ожидать сильных осадков. Воздух тут холоднее, чем в остальных регионах. Днем столбик термометра покажет лишь 5-8 градусов тепла. Ночью ожидается еще большее похолодание – вплоть до +2 по Цельсию.

На северной части ожидаются частичные дожди. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов выше нуля. Ночью же ожидается 5-8 градусов.

Центральные регионы также зальет дождями. Осадки ожидаются в Винницкой области. Термометр днем покажет 10-15 градусов тепла. А вот ночью похолодает до 4-7 по Цельсию.

На юге Украины будет облачно, но без осадков. Днем там ожидается 10-16 тепла. Ночью похолодает до 4-7 градусов.

На востоке страны ожидается также сухая и облачная погода. Днем на улице будет 15-18 градусов. Ночью стоит ожидать похолодания до +5.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди, которые будут сопровождаться 12-15 градусами тепла. Ночью стоит ожидать от +5 до +8 градусов.

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