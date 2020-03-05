Електронні лікарняні можна буде оформляти по всій Україні з 1 квітня 2020 року

У Кабміні очікують, що дане нововведення дасть можливість позбутися фальшивих лікарняних, а також від потреби відвідувати лікарню/поліклініку для того, щоб "закрити" лікарняний.

При цьому відомості про пацієнта будуть потрапляти в Фонд соцстраху і до роботодавців в автоматичному порядку і набагато швидше. Передбачається, що електронні лікарняні істотно скоротять потребу в бланках суворої звітності.

Після впровадження нововведення лікарі будуть виписувати лікарняні ("лікарняні листи") не на паперових бланках, а через простий веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису.

В Кабіні також підкреслили, що на запуск системи електронних лікарняних не будуть витрачатися державні кошти, оскільки вона створюється на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, понад 12 мільйонів українців, які не підписали декларацію з сімейним лікарем, позбулися права на безкоштовну медичну допомогу.

За інформацією відомства, 31,07% населення або 12,674 млн. громадян України не уклали декларації про вибір лікаря. А це означає, що з 2020 року, коли повністю запрацює медична реформа, лікар не зобов'язаний надавати первинну медичну допомогу пацієнтам, які не погоджуються підписати декларацію. Це в деякій мірі пояснюється тим, що сімейні лікарі будуть отримувати допомогу тільки за тих пацієнтів, які обрали їх і підписали з ними декларації.

Раніше ми писали, що медреформа почне роботу в Україні 1 квітня 2020 року. Більшість медичних послуг, якщо вірити нововведень, будуть безкоштовними. На кожну з них держава виділила певні кошти на пацієнта. Але деякі послуги обділили фінансами.

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

Як писала Politeka, лікар з Києва на своєму прикладі розкрила жахи медреформи.

Також Politeka повідомляла, за що українцям доведеться платити після медреформи.