Электронные больничные можно будет оформлять по всей Украине с 1 апреля 2020 года

В Кабмине ожидают, что данное нововведение даст возможность избавиться от фальшивых больничных, а также от нужды посещать больницу/поликлинику для того, чтобы "закрыть" больничный.

При этом сведения о пациенте будут попадать в Фонд соцстраха и к работодателям в автоматическом порядке и гораздо быстрее. Предполагается, что электронные больничные существенным образом сократят нужду в бланках строгой отчетности.

После внедрения нововведения врачи будут выписывать больничные ("больничные листы") не на бумажных бланках, а через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

В Кабине также подчеркнули, что на запуск системы электронных больничных не будут тратиться государственные деньги, поскольку она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, более 12 миллионов украинцев, которые не подписали декларацию с семейным врачом, лишились права на бесплатную медицинскую помощь.

По информации ведомства, 31,07% населения или 12,674 млн. граждан Украины не заключили декларации о выборе врача. А это значит, что с 2020 года, когда полностью заработает медицинская реформа, врач не обязан предоставлять первичную медпомощь пациентам, которые не соглашаются подписать декларацию. Это в некоторой мере объясняется тем, что семейные врачи будут получать помощь только за тех пациентов, которые выбрали их и подписали с ними декларации.

Ранее мы писали, что медреформа начнет работу в Украине 1 апреля 2020 года. Большинство медицинских услуг, если верить нововведениям, будут бесплатными. На каждую из них государство выделило определенные деньги на пациента. Но некоторые услуги обделили финансами.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

Также Politeka сообщала, за что украинцам придется платить после медреформы.