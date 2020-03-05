Український синоптик Наталка Діденко розповіла, чи продовжиться аномальне тепло в найближчі дні

Точним прогнозом Діденко поділилася у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, п'ятниця, 6 березня, здивує українців оксамитовими градусами - + 11 + 16 протягом дня.

Правда, на Заході повітряна маса виявиться трохи холоднішою, очікується + 6 + 12 градусів.

За інформацією метеоролога, у цілому по країні 6 березня опади не передбачаються. Хіба що в окремих районах Києва впадуть кілька крапель.

"Буде переважати антициклональний характер погоди, східний антициклон поки стримує західну вологу", - зазначила Діденко.

У Києві 6 березня температура повітря вдень коливатиметься близько + 11 + 13 градусів.

А ось вже в суботу, 7 березня, з'являться дощі в західних і північних областях України. 8 березня західне холодне повітря зрушиться на північну частину країни, тому там похолодає на 3-6 градусів. На решті території в неділю буде чудова тепла погода.

У Києві 7-го березня почнуть збиратися вологі хмари, але ще буде тепло, а 8 березня в столиці погода очікується на любителя - підуть дощі і відчутно похолоднішає.

Раніше ми повідомляли, незвична для початку березня спека побила всі рекорди. Приміром, у Києві 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, чого не було 23 роки. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищений на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Високий температурний фон привів і до найтеплішої за 140 років ночі з 3 на 4 березня. Температура під ранок не опустилася нижче 4,8 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд 1995 року на 1,2 градуси.

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