Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, продолжится ли аномальное тепло в ближайшие дни

Точным прогнозом Диденко поделилась у себя на страничке в соцсети Фейсбук. По ее словам, пятница, 6 марта, удивит украинцев бархатными градусами - + 11 + 16 в течение дня.

Правда, на Западе воздушная масса окажется немного холоднее, ожидается + 6 + 12 градусов.

По информации метеоролога, в целом по стране 6 марта осадки не предвидятся. Разве что в отдельных районах Киева упадут несколько капель.

"Будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока сдерживает западную влагу", - отметила Диденко.

В Киеве 6 марта температура воздуха днем ​​будет колебаться вблизи + 11 + 13 градусов.

А вот уже в субботу, 7 марта, появятся дожди в западных и северных областях Украины. 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть страны, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет замечательная теплая погода.

В Киеве 7-го марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя - пойдут дожди и ощутимо похолодает.

Ранее мы сообщали, непривычная для начала марта жара побила все рекорды. К примеру, в Киеве 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, чего не было 23 года. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи с 3 на 4 марта. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градуса.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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