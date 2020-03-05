"Ви запам'ятаєте на все життя"

У четвер, 5 березня, закінчилася двотижнева обсервація у Нових Санжарах евакуйованих з Уханя

На виписці із санаторію 45 українців, 27 іноземців, а також усіх, хто супроводжував літак, в тому числі, екс-міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, побував президент України Володимир Зеленський.

Гарант звернувся до виписавшихся, запропонувавши іноземним громадянам затриматися подовше в нашій країні, щоб помандрувати. Апогеєм стало, коли він запросив людей "приїхати відпочити" в цьому санаторії ще раз. Мабуть, голова держави розраховує на те, що евакуйовані забули той "теплий" прийом з камінням, БТРами й криками "везіть їх у Чорнобиль", що їм надали два тижні тому по приїзду в Нові Санжари.

"Побудьте трохи в Україні, хороша можливість помандрувати всередині країни. У порівнянні з багатьма країнами в Європі, у нас менше випадків захворювання коронавірусом. Ми це контролюємо... Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. І приїжджайте сюди відпочивати", - сказав президент.

Нагадаємо, як стало відомо про приліт 20 лютого борту з Уханя, противники евакуації, розпалені повідомленнями про коронавірус, вийшли на масштабну акцію протесту на під'їзді до медцентру. Люди палили шини та чинили опір правоохоронцям і бійцям Нацгвардії. Для того, щоб звільнити перекриту дорогу, військовослужбовці стягнули важку техніку.

Після прибуття автобусів з евакуйованими, місцеві жителі почали жбурляти в них каміння, розбивши в деяких вікна.

Згодом одна з жінок, що кидали каміння, зізналася, що їй не соромно. Хоча вона уточнила, що цілилася в поліцію, а не в приїжджих. Разом з тим бешкетниця погодилася, що в тій ситуації могла потрапити і по автобусу.

Коментуючи ганьбу в Нових Санжарах на наступний день, 21 лютого, Зеленський заявив, що знає, хто стоїть за розгойдуванням ситуації і пообіцяв притягти організаторів протесту до відповідальності.

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