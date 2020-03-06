Президент Володимир Зеленський повідомив подробиці майбутнього обміну полоненими

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому він зазначив, що українська група в Мінську передала список українців на обмін. Проте деякі з них можуть бути вже мертві.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони знаходяться. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо до цього", - заявив президент.

При цьому Зеленський додав, що люди, імена яких є в списку на обмін, можуть бути вже мертві.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути тільки деякі тіла. В Мінській групі є люди, які працюють над всіма цими питаннями", - сказав він.

Також Зеленський уточнив, що зараз з Росією обговорюється питання про права кримських татар на території анексованого півострова.

За його словами, найскладнішим в переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальної цілісності України неможливо.

"Коли я приймав участь в нормандської зустрічі, я піднімав це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас - стратегічний питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський розкрив деталі про нову обмін полоненими: "Ми домовилися про...".

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