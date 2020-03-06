Президент Владимир Зеленский сообщил подробности предстоящего обмена пленными

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом он отметил, что украинская группа в МИнске передала список украинцев на обмен. Однако некоторые из них могут быть уже мертвы.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

При этом Зеленский добавил, что люди, имена которых есть в списке на обмен, могут быть уже мертвы.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал он.

Также Зеленский уточнил, что сейчас с Россией обсуждается вопрос о правах крымских татар на территории аннексированного полуострова.

По его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я принимал участие в нормандской встречи, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - добавил Зеленский.

Напомним, что Зеленский раскрыл детали о новом обмене пленными: "Мы договорились о...".

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