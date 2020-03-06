Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, як ставиться до гастролей своїх колег в Росії

Свій коментар він дав в інтерв'ю Styler.

За його словами, кожен з них має свою причину на це.

"Акторів, які їдуть зніматися в Росію, я жодним чином не клеймлю мовляв, зрадники і т. д. У кожного є своя причина, мотивація, кожен повинен сам розуміти, що він робить. У кожного своя правда. Роблячи який крок, кожен несе за нього відповідальність", - зазначив він.

Також він зазначив, що відмовився б від пропозицій з Росії.

"Мене не запрошують. А якби запросили, то я б відмовився. Це моя принципова позиція. Так, в якійсь мірі це пов'язано з патріотизмом", - заявив він.

Також Горбунов підкреслив, що не любив відвідувати Росію, так як відчував себе там "незатишно".

Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що він продовжує спілкуватися зі своїми російськими промоутерами, проте їхати в країні-агресор ні за що не буде.

"Конфліктів особисто у мене, в моїй сім'ї один конфлікт: з людьми, які напали на мою країну. А так конфліктів ніяких немає. Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах", - рішуче заявив він.

Рішення відмовитися від гастролей в Росії в колективі групи прийняли одностайно.

Незважаючи на велику кількість фанатів там, колектив вирішив, що є більш важливі речі, ніж слава.

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