Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как относится к гастролям своих коллег в России

Свой комментарий он дал в интервью Styler.

По его словам, каждый из них имеет свою причину на это.

"Актеров, которые едут сниматься в Россию, я никоим образом не клеймлю мол, предатели и т.д. У каждого есть своя причина, мотивация, каждый должен сам понимать, что он делает. У каждого своя правда. Делая какой шаг, каждый несет за него ответственность", - отметил он.

Также он отметил, что отказался бы от предложений с России.

"Меня не приглашают. А если бы пригласили, то я бы отказался. Это моя принципиальная позиция. Да, в какой-то степени это связано с патриотизмом", - заявил он.

Также Горбунов подчеркнул, что не любил посещать Россию, так как чувствовал себя там "неуютно".

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что он продолжает общаться со своими российскими промоутерами, однако ехать в странe-агрессор ни за что не будет.

"Конфликтов лично у меня, у моей семьи один конфликт: с людьми, которые напали на мою страну. А так конфликтов никаких нет. Я не поеду в эту страну, пока не закончится война и весь этот ужас", - решительно заявил он.

Решение отказаться от гастролей в России в коллективе группы приняли единодушно.

Несмотря на большое количество фанатов там, коллектив решил, что есть более важные вещи, чем слава.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

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