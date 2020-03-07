Погода в Україні 7 березня різко зміниться, частину країни заллю дощі, а інші регіону накриє справжня весна

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, дощі очікуються на західній частині країни. Опади будуть супроводжуватися денними 8-12 градусів тепла. Вночі похолодає до 3-6 градусів вище нуля.

На півночі країни також очікуються часткові опади. Зокрема, негода буде в Києві і області. Синоптики прогнозують 10-13 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 5-7 за Цельсієм.

А ось жителям центральних регіонів опади не страшні. Хмарна погода не завадить повітрю прогрітися до 10-14 градусів тепла. Вночі на вулиці буде 4-7 градусів вище нуля.

Ще тепліше буде на півдні країни. Часткове сонце будуть супроводжувати денні 9-16 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 5-7 за Цельсієм.

Однак, найтепліше буде на сході України. Повітря прогріється вдень там до 15-18 градусів. А от вночі різко похолодає – очікується близько 5-7 градусів.

Раніше ми писали, що погода на вихідних 7 - 8 березня в Україні очікується з дощами і з квітневим сонцем.Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Атмосферний фронт обумовить завтра дощі в західних областях, в неділю, 8 березня, дощі охоплять ще й північну частину України, включаючи Вінницьку та Черкаську області, ввечері також Кропивницький та прилеглі райони.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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