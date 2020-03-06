Погода на выходных 7 - 8 марта в Украине ожидается с дождями и с апрельским солнцем

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Атмосферный фронт обусловит завтра дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, вечером также Кропивницкий и прилегающие районы.

К вечеру дожди вероятные в Одесской области, там могут быть даже грозы.

На востоке и юге Украины, а также в Днепре с окрестностями прогнозиуют солнечную погоду с переменной облачностью.

Температура воздуха в западных областях ожидается низкой, + 5 + 11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля. Именно поэтому там возможен мокрый снег.

Теплее будет на востоке и юге, до + 15 + 17 градусов.

На севере и в центральных областях в течение дня + 10 + 15 градусов.

Ветер будет дуть с юга, порывистый.

В Киеве субботу будет теплой, до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь.

А вот 8 марта придет атмосферный фронт и похолодает - дожди и около + 8 + 10 градусов.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опустится до -15 градусов.

Однако, на данный момент в это слабо верится, особенно, когда на улице 20 градусов тепла. Впрочем, в Украине уже бывали периоды, когда после непродолжительного тепла обрушивался снег и возвращалась непогода. Поэтому, нужно быть готовыми к любым выходкам природы.

Напомним, украинцев предупредили о новой опасности из-за аномально теплой погоды.

В природе неожиданно рано активизировались клещи. Так, киевский археолог Лаврентий Тарасевич рассказал, что на него во время прогулки в лесу "напали" кровососы.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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