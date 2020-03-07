Погода в Украине 7 марта резко изменится, часть страны залью дожди, а другие региона накроет настоящая весна

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, дожди ожидаются на западной части страны. Осадки будут сопровождаться дневными 8-12 градусами тепла. Ночью же похолодает до 3-6 градусов выше нуля.

На севере страны также ожидаются частичные осадки. В частности, непогода будет в Киеве и области. Синоптики прогнозируют 10-13 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 5-7 по Цельсию.

А вот жителям центральных регионов осадки не страшны. Облачная погода не помешает воздуху прогреться до 10-14 градусов тепла. Ночью на улице будет 4-7 градусов выше нуля.

Еще теплее будет на юге страны. Частичное солнце будут сопровождать дневные 9-16 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 по Цельсию.

Однако, теплее всего сегодня будет на востоке Украины. Воздух днем там прогреется до 15-18 градусов. А вот ночью резко похолодает – ожидается около 5-7 градусов.

Ранее мы писали, что погода на выходных 7 - 8 марта в Украине ожидается с дождями и с апрельским солнцем.Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт обусловит завтра дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, вечером также Кропивницкий и прилегающие районы.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.