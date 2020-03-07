У травні перерахують субсидії, скільки українські родини будуть платити за комуналку

Українцям вперше за багато років переглянуть і підвищать норму субсидії з 15% до 20%

Про це пише Обозреватель .

Формула розрахунку субсидії зміниться так, що кожній родині доведеться платити більше. Якщо зараз родини в середньому віддають 15% сукупного доходу, то через кілька місяців норму підвищать до 20%.

Нововведення вступить в силу в кінці опалювального сезону – у травні.

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Для цього необхідно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одного людини – 3 тисячі, то родина може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу

Наприклад, сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що зверх цієї суми, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

Звернемо увагу, що у новій же формулі замість 15% у формулу встановлять коефіцієнт у 20%. Та ж сім'я, якщо б, наприклад, зміни ввести з сьогоднішнього дня, отримала субсидію на 342 грн! Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

Раніше ми писали, що у 2020 році українцям суттєво скоротять субсидії, тому багато сімей залишаться без вже звичної мінімальною, але все ж допомоги від держави. Нововведення підуть, починаючи з травня 2020 року.

У планах уряду змінити формулу розрахунку субсидій. Відзначається, що незабаром деякі будуть змушені платити на 500 гривень більше. Зараз за чинним субсидіях за комуналку сім'ї платять не більш, ніж 15% від сукупного доходу сім'ї, то незабаром відсоток збільшиться до 20.

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