В мае пересчитают субсидии, сколько украинские семьи будут платить за коммуналку

Украинцам впервые за много лет пересмотрят и повысят норму субсидии с 15% до 20%

Об этом пишет Обозреватель .

Формула расчета субсидии изменится так, что каждой семье придется платить больше. Если сейчас семьи в среднем отдают 15% совокупного дохода, то через несколько месяцев норму повысят до 20%.

Нововведение вступит в силу в конце отопительного сезона – в мае.

Украинцам объяснили, как рассчитать процент скидки, который для каждой семьи разный.

Для этого необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода

Например, совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

Обратим внимание, что в новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн! Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

Ранее мы писали, что в 2020 году украинцам существенно сократят субсидии, поэтому многие семьи останутся без уже привычной минимальной, но все же помощи от государства. Новшества последуют, начиная с мая 2020 года.

В планах правительства сменить формулу расчета субсидий. Отмечается, что вскоре некоторые будут вынуждены платить на 500 гривен больше. Сейчас по действующим субсидиям за коммуналку семьи платят не более, чем 15% от совокупного дохода семьи, то вскоре процент увеличится до 20.

Напомним, субсидии и льготы отменяются: украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют штрафами за газ, решение уже принято: как будем платить в 2020 году.

Также Politeka писала, что украинцев заставят платить коммуналку за соседей: "платежка в 53 тысячи только начало...".