Володимир Зеленський розповів про ситуаційні й "глобальні" проблеми вдома

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю « The Guardian », в якому, зокрема розповів, що з ним не віталися його дружина і діти.

Так Зеленський відверто розповів британським журналістам, що його старша дочка зараз перебуває в підлітковому віці і їй, що дуже передбачувано, як і всім тінейджерам хочеться більше свободи, але через те, що її батько президент країни – дівчинці рідко вдається сховатися від служби безпеки, та й взагалі – увага до їх родині, зрозуміло, підвищена:

«Це складно. Їм не подобається моя робота», - прокоментував Володимир Зеленський і додав також, що нещодавно був кумедний і в той же час показовий випадок:

«Приходжу додому на днях, питаю: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента».

Раніше ж у відвертому інтерв'ю перша леді розповіла про свої переживання в незвичайному для неї статусі, і через що у неї відбуваються сварки з Володимиром Зеленським.

За словами Олени, вона намагається якомога рідше зачіпати вдома питання про роботу. І додала, що у чоловіка тоді "псується настрій".

"Про заяви я не можу його лаяти. І ми намагаємося вдома поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його насварити, так. Ніхто не забороняє", - підкреслила Зеленська.

Також вона розповіла, що чоловік хоче, щоб вона завжди була попереду, "підштовхуючи" її, що вона не дуже добре сприймає. За словами Олени, на переосмислення нового статусу у неї пішло півроку, тобто їй потрібен час, щоб самій приймати рішення - без сторонньої допомоги.

"Мій чоловік хоче, щоб я завжди була попереду. І іноді штовхає мене вперед. Але є протокольні правила, за якими я повинна бути ззаду", - зазначила Олена.

Нагадаємо, бій в Нових Санжарах, з санаторію біжать лікарі: нові кадри і подробиці божевілля.

Також Politeka писала, що зловісний знак змусив Зеленського перервати промову, президент не стримався: відео облетіло мережа