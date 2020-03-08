Президент Володимир Зеленський відверто розповів, як святкуватиме Міжнародний день жінок

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам "Вікна-новини", передає Politeka.net.

За його словами, 8 березня він відсвяткує з дружиною та дочкою, а матері, яка проживає у Кривому Розі, відправить квіти.

Зеленський також додав, що жінок в цей день обов'язково треба привітати, хоча б по телефону.

"Обов'язково відзначати. Таке свято. Будь-яке сімейне свято. Особливо якщо свято стосується жінок, наших кращих, тому що в Україні вони кращі, для мене особисто... Квіти, сніданок, обов'язково - подарунок. Якщо ти не знаходишся поруч, наприклад я з матір'ю... Хоча б телефонний дзвінок. Я завжди замовляю квіти", - відверто зізнався глава держави.

Володимир Зеленський розповів також журналістам про свою любов до походів в магазини напередодні свят, але в даний момент у нього не завжди знаходиться час.

"Я дуже люблю ці моменти, коли я можу щось купити і подарувати. Це така можливість, це такий кайф! Я ніколи не знаю, що подарую. Я їду в магазин, другий, третій і знаходжу. Я вибираю завжди очима" - резюмував президент у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимира Зеленського ігнорують дружина і дочка. За словами глави держави, його старша дочка зараз перебуває в підлітковому віці і їй, що дуже передбачувано, як і всім тінейджерам хочеться більше свободи, але через те, що її батько президент країни – дівчинці рідко вдається сховатися від служби безпеки, та й взагалі – увага до їх родині, зрозуміло, підвищений.

Він також навів у приклад показовий випадок, як саме його будинку зустрічають рідні.

«Приходжу додому на днях, питаю: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента», - додав Зеленський.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».

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