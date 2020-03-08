Президент Владимир Зеленский откровенно рассказал, как отметит Международный день женщин

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам "Вікна-новини", передает Politeka.net.

По его словам, 8 марта он отпразднует с женой и дочерью, а маме, которая проживает в Кривом Роге, отправит цветы.

Зеленский также добавил, что женщин в этот день обязательно нужно поздравить, хотя бы по телефону.

"Обязательно отмечать. Такой праздник. Любой семейный праздник. Особенно если праздник касается женщин, наших лучших, потому что в Украине они лучшие, для меня лично... Цветы, завтрак, обязательно - подарок. Если ты не находишься рядом, например я с матерью... Хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы", - откровенно признался глава государства.

Владимир Зеленский рассказал также журналистам о своей любви к походам в магазины накануне праздников, но в данный момент у него не всегда находится время.

"Я очень люблю эти моменты, когда я могу что-то купить и подарить. Это такая возможность, это такой кайф! Я никогда не знаю, что подарю. Я еду в один магазин, второй, третий и нахожу. Я выбираю всегда глазами" - резюмировал президент в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимира Зеленского игнорируют жена и дочь. По словам главы государства, его старшая дочь сейчас находится в подростковом возрасте и ей, что весьма предсказуемо, как и всем тинейджерам хочется больше свободы, но из-за того, что ее отец президент страны – девочке редко удается укрыться от службы безопасности, да и вообще – внимание к их семье, разумеется, повышенное.

Он также привел в пример показательный случай, как именно его дома встречают родные.

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента», - добавил Зеленский.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

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