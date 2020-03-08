У понеділок, 9 березня, в деяких регіонах пройдуть дощі, в деяких буде суха і тепла погода

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко, передає Рoliteka.net. За її словами, погода буде сильно відрізнятися в залежності від регіону.

Так, в центральних областях, включно з Дніпропетровською областю, буде тепло. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла. Вранці та вдень в деяких місцях пройде невеликий дощ.

На Заході, навпаки, буде холодно. Температура не підніметься вище 5-10 градусів. Очікуються невеликі дощі.

У північних областях теж пройдуть дощі, переважно невеликі. Стовпчики термометра прогріються до 7-13 градусів.

А от у південних областях 9 березня буде сухо і сонячно. Температура буде по-справжньому весняною. Синоптик обіцяє до 20 градусів тепла. Правда, біля моря буде трохи прохолодніше.

У східних регіонах теж буде справжня весна з усіма витікаючими. Температура підніметься до 20 градусів, дощів не буде.

У столиці України 9 березня буде невеликий дощ. Температура повітря – близько 10 градусів.

Раніше ми писали, що вже в травні 2020 року в Україні настане кліматичне літо, а ось в червні похолодає, будуть йти дощі. Травень, за прогнозами синоптиків, буде засушливим. Зате два літніх місяці достатньо дощитиме. Згідно з прогнозами, найсприятливіший місяць для відпочинку в Україні – липень. В середині літа майже не буде опадів, буде сухо і тепло.

До речі, осінь, за прогнозами синоптиків, почнеться вчасно. Найімовірніше, осінь 2019 року в цьому році не повториться.

Нагадаємо, що погода готує різкий розворот: весна закінчилася, «на вихідних в Україну прийдуть…».

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