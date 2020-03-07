Після аномально теплої зими, навесні українців чекає довгий період похолодання

Про погодні зміни в Україні метеорологи попередили, пише сайт Сьогодні .

Народний синоптик Леонід Горбань, зазначив, що по всій території нашої країни очікується холодна і дощова погода аж до другої декади квітня. При цьому справжнє весняне тепло прийде тільки наприкінці місяця.

"У квітні буде холодно і сиро до самої Пасхи, яка в цьому році буде 19 квітня, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло", - повідомив Горбань.

У теж час в Українському гідрометцентрі зазначили, що вся весна в Україні буде дощова й можливі суворі циклони.

"Можливі несподіванки, один-два весняних циклону, які не обійдуть Україну стороною, принесуть настільки необхідну рослинам додаткову вологу", - попередили метеорологи.

Довгостроковий прогноз зробила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

За прогнозами синоптика, опадів буде небагато, а температура повітря буде вище норми.

"Температура в березні може бути на 2-3 градуси вище норми, в квітні і травні – на 1-2 градуси вище норми. Але, за останніми довгостроковими прогнозами, очікується значний дефіцит опадів. Це тривожно, так як у нас була суха осінь, безсніжна зима", - розповіла Балабух.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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