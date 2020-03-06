Погода на вихідних 7 - 8 березня в Україні очікується з дощами і з квітневим сонцем

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Атмосферний фронт обумовить завтра дощі в західних областях, в неділю, 8 березня, дощі охоплять ще й північну частину України, включаючи Вінницьку та Черкаську області, ввечері також Кропивницький та прилеглі райони.

До вечора дощі ймовірні на Одещині, там можуть бути навіть грози.

На сході і півдні України, а також в Дніпрі з околицями прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю.

Температура повітря у західних областях очікується низькою, + 5 + 11 градусів, високо в Карпатах, можливо, і до нуля. Саме тому там можливий мокрий сніг.

Найтепліше буде на сході та півдні, до + 15 + 17 градусів.

На півночі та в центральних областях протягом дня + 10 + 15 градусів.

Вітер буде дути з півдня, поривчастий.

У Києві суботу буде теплою, до +12, +13 градусів, місцями невеликий дощ.

А ось 8 березня прийде атмосферний фронт і похолодає - дощі і близько + 8 + 10 градусів.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститься до -15 градусів.

Однак, на даний момент в це слабо віриться, особливо, коли на вулиці 20 градусів тепла. Втім, в Україні вже бували періоди, коли після нетривалого тепла падав сніг і поверталася негода. Тому, потрібно бути готовими до будь-яких витівок природи.

Нагадаємо, українців попередили про нову небезпеку через аномально теплої погоди.

У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.