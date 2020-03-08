В понедельник, 9 марта, в некоторых регионах пройдут дожди, в некоторых будет сухая и теплая погода

Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталка Диденко, передает Рoliteka.net. По ее словам, погода будет сильно отличаться в зависимости от региона.

Так, в центральных областях, включительно с Днепропетровской областью, будет тепло. Температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Утром и днем в некоторых местах пройдет небольшой дождь.

На Западе, наоборот, будет холодно. Температура не поднимется выше 5-10 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

В северных областях тоже пройдут дожди, преимущественно небольшие. Столбики термометра прогреются до 7-13 градусов.

А вот в южных областях 9 марта будет сухо и солнечно. Температура будет по-настоящему весенней. Синоптик обещает до 20 градусов тепла. Правда, возле моря будет немного прохладнее.

В восточных регионах тоже будет настоящая весна со всеми вытекающими. Температура поднимется до 20 градусов, дождей не будет.

В столице Украины 9 марта будет небольшой дождь. Температура воздуха – около 10 градусов.

Ранее мы писали, что уже в мае 2020 года в Украине наступит климатическое лето, а вот в июне похолодает, будут идти дожди. Май, по прогнозам синоптиков, будет засушливым. Зато два летних месяца будет достаточно дождливо. Согласно прогнозам, самый благоприятный месяц для отдыха в Украине – июль. В середине лета почти не будет осадков, будет сухо и тепло.

Кстати, осень, по прогнозам синоптиков, начнется вовремя. Вероятнее всего, осень 2019 года в этом году не повторится.

Напомним, что погода готовит резкий разворот: весна закончилась, «на выходных в Украину придут…».

Как сообщала Politeka, лютая стихия обрушилась на страну, десятки погибших, целые города ушли под воду: кадры бедствия.

Также Politeka писала, что весна готовит безжалостный удар, о хорошей погоде можно не мечтать: "холода и дожди до...".