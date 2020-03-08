Масштабні повені призвели до смерті щонайменше 41 людини
В Бразилії вже близько тижня йдуть потужні зливи. Через шторм за кілька годин в двох штатах випала місячна норма опадів. В результаті дощів, які спровокували масштабні повені, вже загинула 41 людина, десятки людей вважаються безвісти зниклими. Серед жертв є жінки і діти.
Як повідомляють міжнародні інформаційні агентства, більшість людей потонули або потрапили під зсуви. Крім цього, десятки людей померли від ураження електричним струмом. У числі загиблих є також рятувальники, які намагалися врятувати людей, які опинились під завалами. Як відомо, стихія вирує в бразильських штатах Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро. Обидва вони знаходяться біля океану. Найбільше постраждало південне узбережжя Сан-Паулу і бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро.
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Коли погода «бере паузу» місцеві жителі і рятувальники розбирають завали у пошуках зниклих людей. Масштаби руйнувань вражають, багато будинків опинилися буквально похованими під брудом. Знищено частину доріг, машини буквально змітала водою з трас. Жертви стихійного лиха намагаються врятувати хоч якісь речі з затоплених будинків.
Зазначимо, що для допомоги постраждалим від повені залучили військових. Влада Бразилії поки не береться оцінювати збиток, який завдало країні стихійне лихо. Близько 500 людей були змушені переселитися в тимчасові притулки, так як їх будинки повністю зруйновані і непридатні для життя. Крім цього, рятувальники не припиняють пошуки в постраждалих районах. Влада вже зібрала для постраждалих понад 20 тонн гуманітарної допомоги.
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