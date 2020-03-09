Погода в Україні у вівторок, 10 березня, буде сухою практично у всіх областях, але незабаром все зміниться

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона пояснила, що 10 березня погоду України визначатиме антициклон, тому і опадів не передбачається.

Температура повітря буде високою на півдні, в центрі і на сході, +12 +18 градусів.

Прохолодніше буде на півночі, +9… +13 градусів.

Ще нижче температура очікується на Заході: +7 +12 градусів.

У Києві 10 березня також без опадів, температура повітря близько +12, +13 градусів.

А вже 11 березня у столицю прийде атмосферний фронт, будуть дощі, температура повітря опуститься до +10 градусів. Також посилиться вітер.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.

А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.

А ось червень в Україні почнеться з сильних дощів, які будуть дуже схожі з тропічними зливами, каже прогноз погоди від Горбаня.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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