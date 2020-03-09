Погода в Украине во вторник, 10 марта, будет сухой практически во всех областях, но вскоре все изменится

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что 10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится.

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке, +12 +18 градусов.

Прохладнее будет на севере, +9… +13 градусов.

Еще ниже температура ожидается на Западе: +7 +12 градусов.

В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха около +12, +13 градусов.

А уже 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, будут дожди, температура воздуха опустится до +10 градусов. Также усилится ветер.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

А вот июнь в Украине начнется с сильных дождей, которые будут очень схожи с тропическими ливнями, говорит прогноз погоды от Горбаня.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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