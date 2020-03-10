Погода в Україні 10 березня різко зміниться, антициклон спровокує різке потепління у всіх регіонах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на західній Україні очікується хмарна погода без опадів. Повітря прогріється до 9-12 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 6 градусів за Цельсієм.
Схожою ситуація буде і на півночі країни. Хмарність денна буде супроводжуватися 9-14 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до 4-8 тепла.
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Жителям центральної України варто очікувати часткове прояснення і 11-17 градусів тепла. Вночі різко похолодає – аж до 4-8 за Цельсієм.
Ще тепліше буде на півдні. Хмарність на вулиці буде супроводжуватися 13-18 вище нуля. А от вночі погода здивує – буде аж до +10 за Цельсієм.
На сході очікується 15-18 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 6-8 градусів.
У Києві та області синоптики прогнозують хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до 11-15 градусів тепла. А от вночі стовпчик термометра покаже 4-8 градусів за Цельсієм.
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