Погода в Украине 10 марта резко изменится, антициклон спровоцирует резкое потепление во всех регионах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине ожидается облачная погода без осадков. Воздух прогреется до 9-12 градусов выше нуля. Ночью же столбик термометра покажет от 3 до 6 градусов по Цельсию.

Похожей ситуация будет и на севере страны. Дневная облачность будет сопровождаться 9-14 градусами тепла. Ночью воздух остынет до 4-8 тепла.

Жителям центральной Украины стоит ожидать частичное прояснение и 11-17 градусов тепла. Ночью резко похолодает – вплоть до 4-8 по Цельсию.

Еще теплее будет на юге. Облачность на улице будет сопровождаться 13-18 выше нуля. А вот ночью погода удивит – будет вплоть до +10 по Цельсию.

На востоке ожидается 15-18 тепла. Ночью столбик термометра покажет 6-8 градусов.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 11-15 градусов тепла. А вот ночью столбик термометра покажет 4-8 градусов по Цельсию.

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