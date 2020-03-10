Невідомі атакували пасажирський поїзд, що виконував рейс зі Львова до Москви

Про це інформує місцеве видання Варта ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що НП сталася позавчора, 8 березня.

Невідомі хулігани вирішили закидати камінням пасажирський поїзд, який прямував до столиці країни-агресора. Один з каменів потрапив в пасажирський вагон і розбив скло.

Люди, які перебували всередині вагона, зняли подію на відео.

В результаті нападу на пасажирський поїзд з українцями ніхто не постраждав. Однак, в соціальних мережах думку людей розділилося: одні виступили проти варварських вчинків, а інші — підтримали людей, які атакували потяг.

"У нас такого маршруту, Львів-Москва, не повинно бути ще з 2014 року, у нас немає зв'язку і не повинно бути з цією державою нічого", "Причому тут поїзд, треба було закидати на пероні заробітчан камінням", " А може,люди їдуть до родичів... Багато і так знають, що люди їздять в рашку на заробітки і не від хорошого життя. І цілком можливо, що ті хто і кидав, сам їздить на заробітки", "Заробітчани, які катаються в Польщу закидали поїзд із заробітчанами, які катаються в Москву. Образилися, що їм місця не вистачило в поїзді", - пишуть українці в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Укрзалізниця приголомшила українців новими розцінками на квитки. Відомо, що квитки на пасажирські потяги подорожчали з 1 березня 2020 року.

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, починаючи з березня, ціни на квитки будуть зростати на 2% щомісяця.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація - плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня - в результаті зростання на 22% відносно початку року", - йдеться в повідомленні монополіста.

За прогнозами "Укрзалізниці", завдяки підвищенню цін на квитки дохід компанії в 2020 році може зрости на 13%. Більш того, монополіст планує щомісяця підвищувати тарифи на вантажоперевезення на 2,5%.

Нагадаємо, глава Укрзалізниці отримав 9 мільйонів зарплати і приємний подарунок від дружини.

Як повідомляла Politeka, розкрилися злочину екс-глави "Укрзалізниці" Кравцова, українці в люті.

Також Politeka писала, що глава Укрзалізниці Кравцов з дев'ятьма млн зарплати позбувся головного: озвучений вердикт