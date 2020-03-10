КВК під час проведення 1/8 фіналу вищої ліги показали карту Європи, на якій Крим вказаний частиною України

Важливо відзначити, що трансляція велася на російському пропагандистському "Першому каналі". (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

Мапу України з Кримом продемонструвала команда з Білорусі "Діти Тюрінга".

Варто зазначити, що діючі та колишні гравці КВК неодноразово заявляли про те, що на грі існує жорсткий контроль. Тому можна припустити, що після виступу білоруської команди у керівника КВН Олександра Маслякова можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, раніше російський телеведучий Олександр Масляков прокоментував призначення українського шоумена Сергія Сивохо в Раду національної безпеки і оборони України.

За його словами Володимир Зеленський повинен призначати політиків на такі посади, а не «кавээновскую команду».

«Так… Знаєте, що я можу сказати. Сергій Сивохо дуже талановита людина — акторськи і за мірками КВК, багато грав свого часу в командах кавээновских. Потім якийсь час, як би це сформулювати м'якше, пішов у себе, так скажімо, потім повертався, знову грав. Ну, я не знаю, чесно кажучи, я не порадник президента України. Але я б все-таки набирав не кавээновскую команду, а команду політиків. Ось так я б прокоментував цю ситуацію», — висловився Масляков.

Як відомо, Сергій Сивохо почав грати в КВК під час навчання у Донецькому політехнічному університеті (команда ДПІ). Також був учасником команди «Дрім Тім», збірної СНД, збірної XX століття. Крім цього, Сивохо був креативним продюсером «Кварталу 95», студії українського президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський здивував новим скандальним призначенням: колишній КВНщик і людина Яценюка.

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