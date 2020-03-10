КВН во время проведения 1/8 финала высшей лиги показали карту Европы, на которой Крым указан частью Украины

Важно отметить, что трансляция велась на российском пропагандистском "Первом канале". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Карту Украины с Крымом продемонстрировала команда из Беларуси "Дети Тьюринга".

Стоит отметить, что действующие и бывшие игроки КВН неоднократно заявляли о том, что на игре существует жесткий контроль. Поэтому можно предположить, что после выступления белорусской команды у руководителя КВН Александра Маслякова могут возникнуть проблемы.

Напомним, ранее российский телеведущий Александр Масляков прокомментировал назначение украинского шоумена Сергея Сивохо в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам Владимир Зеленский должен назначать политиков на такие должности, а не «кавээновскую команду».

«Да… Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек — актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских. Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл. Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию», — высказался Масляков.

Как известно, Сергей Сивохо начал играть в КВН во время учебы в Донецком политехническом университете (команда ДПИ). Также был участником команды «Дрим Тим», сборной СНГ, сборной XX века. Помимо этого, Сивохо был креативным продюсером «Квартала 95», студии украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский удивил новым скандальным назначением: бывший КВНщик и человек Яценюка.

Как сообщала Politeka, всплыли неизвестные детали конфликта Зеленского с Масляковым: «Был предан анафеме».

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