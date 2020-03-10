Розмір допомоги для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю в 2020 році зросте

Крім того, планується збільшити виплати для батьків-вихователів та прийомних батьків, повідомляє 24tv.ua.

На скільки зростуть соціальні виплати?

більше 1 000 гривень щомісяця для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога тепер складе не 2, а 2,5 прожиткового мінімуму;

більше 3 000 гривень щомісяця для дітей з інвалідністю, яких виховують у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Виплати зростуть з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів.

Виплати батькам-вихователям і прийомним батькам теж зростуть. Їх в уряді планують збільшити на 30%.

З 2020 року таке забезпечення складе 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Яким буде прожитковий мінімум у 2020 році?

діти до 6 років: з 1 січня 2020 – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;

діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;

працездатні особи: з 1 січня 2020 – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;

особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.

Раніше ми писали, що батьки в Україні мають право вибирати, хто з них скористається правом на відпустку.

Однак доглядати за немовлям можуть і інші члени сім'ї.

В Україні законодавством передбачено два види декретної відпустки. Перший дається у зв'язку у зв'язку вагітністю та пологами. Логічно, що такий тип отримують тільки мами.

У другому випадку дається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тоді право на відпустку мають відразу кілька членів сім'ї: це можуть бути батько, бабусі і дідусі, а також інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.

Крім того, родичі можуть брати відпустку по черзі. Дозволяється така ситуація, коли перший рік за дитиною дивиться мама, а наступний рік - батько. У разі наявності медичних показань, декретну відпустку можуть продовжити до 6 років.

Закон передбачає, що за батьками, які пішли у відпустку по догляду за дитиною, зберігається робоче місце. В цей час їм нараховується пенсійний стаж, а на дитину нараховується соціальна допомога. Роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки.

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