В этом году безработные украинцы получат от Государственной службы занятости финансовую помощь в размере до 90 тысяч гривен

Соответствующие выплаты будут производиться в рамках программы предоставления одноразовой помощи по безработице для начала предпринимательской деятельности. Впрочем, получить их смогут далеко не все. Выплаты рассчитаны исключительно на официально зарегистрированных в службе занятости безработных, которые планируют открывать собственное дело.

Максимальный размер выплат составит 90 тысяч гривен, однако получить его украинцы смогут только при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере. Средний размер помощи составит 46 тысяч гривен.

Всего на данную программу поддержки безработных выделено 386 миллионов гривен. На данные выплаты могут рассчитывать безработные с 18 летнего возраста, которые которые зарегистрированы в государственной службе занятости, не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости и совместно с карьерным советником составили план действий для открытия собственного бизнеса.

При этом выплаты не полагаются безработным украинцам, которые последние два года перед регистрацией в службе занятости были ФОПами. Денег не получат даже те, чья предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации, а также люди, которые ранее уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но так и не запустили свое дело или забросили его в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации

Напомним, до этого мы сообщали, что украинцам обещали повысить размер выплат, которые выдаются в связи с отсутствием работы.

Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

«Рост расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будут способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышение возможностей для трудоустройства, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы», - отметила она.

Предполагается, что минимум 1800 грн будут получать украинцы, которым выплаты назначаются в связи с учетом заработной платы и страхового стажа. Если это не будет сделано, то безработный будет получать 650 гривен.

Напомним, выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы.

Как сообщала Politeka, украинцы будут по-новому получать соцвыплаты в 2020 году: кто в списке счастливчиков.

Также Politeka писала, что безработица в Украине бьет новые рекорды: кто оказался под ударом.