Размер помощи для детей-сирот и детей с инвалидностью в 2020 году вырастет

Кроме того, планируется увеличить выплаты для родителей-воспитателей и приемных родителей, передает 24tv.ua.

На сколько вырастут социальные выплаты?

больше 1 000 гривен ежемесячно для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Помощь теперь составит не 2, а 2,5 прожиточных минимума;

больше 3 000 гривен ежемесячно для детей с инвалидностью, которых воспитывают в детских домах семейного типа и приемных семьях. Выплаты вырастут с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.

Выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям тоже вырастут. Их в правительстве планируют увеличить на 30%.

С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Каким будет прожиточный минимум в 2020 году?

дети до 6 лет: с 1 января 2020 – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

Ранее мы писали, что родители в Украине имеют право выбирать, кто из них воспользуется правом на отпуск.

Однако ухаживать за младенцем могут и другие члены семьи.

В Украине законодательством предусмотрено два вида декретного отпуска. Первый дается в связи в связи беременностью и родами. Логично, что такой тип получают только мамы.

Во втором случае дается отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Тогда право на отпуск имют сразу несколько членов семьи: это могут быть отец, бабушки и дедушки, а также другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком.

Кроме того, родственники могут брать отпуск по очереди. Разрешается такая ситуация, когда первый год за ребенком смотрит мама, а следующий год - отец. В случае наличия медицинских показаний, декретный отпуск могут продлить до 6 лет.

Закон предусматривает, что за ушедшим в отпуск по уходу за ребенком отцом сохраняется рабочее место. В этом время ему насчитывается пенсионный стаж, а на ребенка начисляется социальная помощь. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.

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