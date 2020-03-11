Погода в Україні 11 березня неприємно здивує, більшу частину території заллють дощі і накриє похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на західній Україні буде найхолодніше. Сильні дощі будуть супроводжуватися зниженням температури: вдень буде 8-12 тепла. Вночі ж сильно похолодає – аж до 0 градусів.

Аналогічною ситуація буде і на північній частині країни. Повітря там прогріється до 9-12 тепла. Очікується невеликий дощ. Вночі стовпчик термометра покаже 3-6 градусів.

Центральні області накриють дощі лише частково. Вдень очікується 9-13 градусів вище нуля. Вночі повітря буде в межах 4-6 за Цельсієм.

Ніяких опадів сьогодні не передбачається в південній частині України. Протягом дня очікується 13-16 тепла. А от вночі похолодає – від 4 до 6 градусів.

Жителям східних областей також варто готуватися до дощів. Вони обійдуть стороною тільки жителів Запорізької області. Повітря на вулиці у світлий час доби буде в межах 10-15 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 4-6 градусів.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі, які будуть супроводжуватись похолоданням: від 9 до 12 тепла. Вночі місцями похолодає до +2 градусів.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститься до -15 градусів. Однак, на даний момент в це слабо віриться, особливо, коли на вулиці 20 градусів тепла. Втім, в Україні вже бували періоди, коли після нетривалого тепла падав сніг і поверталася негода. Тому, потрібно бути готовими до будь-яких витівок природи.

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Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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