Погода в Украине 11 марта неприятно удивит, большую часть территории зальют дожди и накроет похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине будет холоднее всего. Сильные дожди будут сопровождаться снижением температуры: днем будет 8-12 тепла. Ночью же сильно похолодает – вплоть до 0 градусов.

Аналогичной ситуация будет и на северной части страны. Воздух там прогреется до 9-12 тепла. Ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 3-6 градусов.

Центральные области накроют дожди лишь частично. Днем ожидается 9-13 градусов выше нуля. Ночью же воздух будет в пределах 4-6 по Цельсию.

Никаких осадков сегодня не предвидится в южной части Украины. На протяжении дня ожидается 13-16 тепла. А вот ночью похолодает – от 4 до 6 градусов.

Жителям восточных областей также стоит готовиться к дождям. Они обойдут стороной только жителей Запорожской области. Воздух на улице в светлое время суток будет в пределах 10-15 градусов тепла. Ночью же столбик термометра покажет 4-6 градусов.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди, которые будут сопровождаться похолоданием: от 9 до 12 тепла. Ночью местами похолодает до +2 градусов.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опустится до -15 градусов. Однако, на данный момент в это слабо верится, особенно, когда на улице 20 градусов тепла. Впрочем, в Украине уже бывали периоды, когда после непродолжительного тепла обрушивался снег и возвращалась непогода. Поэтому, нужно быть готовыми к любым выходкам природы.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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