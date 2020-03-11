Верховна Рада розгляне законопроекти, якими передбачаються зміни в закон про функціонування української мови як державної
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
Він зазначив, що є кілька законопроектів щодо змін у закон про мову, як мінімум один з них вже пройшов комітет.
"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення буде приймати Верховна Рада", - сказав Разумков.
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Як відомо, закон Про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.
Нагадаємо, закон Про забезпечення функціонування української мови парламент ухвалив у квітні 2019 року. Восени минулого року стало відомо, що у Зеленського передумали переглядати закон про мову.
10 грудня "слуга народу" Максим Бужанський заявляв, що вніс у Раду законопроект, в якому йдеться про те, щоб визнати мовний закон таким, що втратив силу.
У лютому 2020 року екс-глава Міністерства культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявляв, що відомство не буде ініціювати перегляд мовних квот та закону про мову.
Нагадаємо також, нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин підняли тему російської мови та її вивчення в школах і вузах України.
Нагадаємо, Мендель вляпалася в мовний скандал і відразу ж поплатилася, ганебні кадри: Зеленському буде соромно.
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