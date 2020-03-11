Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которыми предусматриваются изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Он отметил, что есть несколько законопроектов относительно изменений в закон о языке, как минимум один из них уже прошел комитет.
"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.
Весна отменяется, погода обрушит на украинцев похолодание и дожди: кому не повезет
Украинская Кардашьян расстегнула рубашку и расставила ноги до неприличия: мужчинам это понравится
Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы: "Не удивлюсь, если она..."
Мощный антициклон накроет Украину, погода резко изменится: детальный прогноз
Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.
Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью прошлого года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.
10 декабря "слуга народа" Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.
В феврале 2020 года экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что ведомство не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.
Напомним также, нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины.
Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.
Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".
Также Politeka писала, что Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире: "Вы украинец или россиянин?"