Один из законопроектов относительно изменений в закон о языке уже прошел комитет

Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которыми предусматриваются изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Он отметил, что есть несколько законопроектов относительно изменений в закон о языке, как минимум один из них уже прошел комитет.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.

Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.

Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью прошлого года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.

10 декабря "слуга народа" Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.

В феврале 2020 года экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что ведомство не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.

Напомним также, нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины.

Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.

Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".

Также Politeka писала, что Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире: "Вы украинец или россиянин?"