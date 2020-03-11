ЗСУ можуть і будуть відповідати на провокаційні обстріли з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР"

Про це заявив Володимир Зеленський під час презентації нового міністра оборони, передає Politeka.net.

Зокрема, глава держави прокоментував загибель бійців в результаті обстрілу автомобіля ЗСУ з ракетного комплексу.

За словами Володимира Зеленського, українські військовослужбовці уповноважені давати відповідь на провокації з боку російсько-терористичних угруповань "Л/ДНР".

"Я не раджу противнику думати, що наше бажання миру, послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські воїни уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат противника в березні", - впевнено заявив президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський додав, що "сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України".

Раніше ми розповідали про те, що російські війська озвіріли на Донбасі. За інформацією прес-центру штабу ООС, за минулу добу окупаційні формування "Л/ДНР" 17 разів порушили режим припинення вогню.

Повідомлялося, що російські війська били по наших позиціях з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, на передовій активізувалися ворожі снайпери.

Поблизу Пісків окупаційні війська "Л/ДНР" з ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль ЗСУ. В результаті обстрілу загинув один боєць, ще один помер згодом від поранень. Сім військовослужбовців отримали різні поранення і були госпіталізовані.

Також прес-центр штабу ООС зазначив, що в результаті обстрілу позицій загинув ще один боєць ЗСУ та ще один отримав бойову травму.

Нагадаємо, бойовики влаштували провокації у лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, бій під Донецьком, зроблено термінове повідомлення про втрату ЗСУ.

Також Politeka писала, що Зеленський може повернути Донбас, але є серйозна небезпека: в РНБО розкрили єдиний спосіб.