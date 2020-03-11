Погода в Україні потрапить під вплив атмосферних фронтів потужного циклону

Чого чекати українцям у найближчі дні на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що циклонічність Gizela зараз вирує на півночі Європи. Погода в зоні впливу цієї потужної циклонічності складна і мінлива. Охоплює негода переважно північну частину і північний захід, але дотягується Gizela своїми фронтами і до України.

У четвер, 12 березня, в Україні пройдуть дощі, у східній частині та місцями на заході. На решті території України - без істотних опадів.

Вітер у західних та північних областях буде поривчастий, до сильного.

Тепла погода утримається, згідно з прогнозом, очікується+ 11 + 17 градусів.

У Києві завтра поривчастий вітер, без опадів близько +14 градусів.

А от на вихідних суттєво похолодає, аж до морозцю.

Раніше ми розповідали про те, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Аналогічний прогноз озвучив і Назарій Данилюк. Він стверджує, що після спекотного і посушливого травня Україну накриють зливи, які будуть супроводжувати шквальні вітри.

Зливи нібито закінчаться в середині червня, а температура повітря підніметься до +24. Така погода протримається до кінця місяця, а в липні українцям треба готуватися до ураганів, дощів і перепадів температур.

Але з такими прогнозами не згоден інший синоптик Володимир Деркач. Він заспокоїв українців, що сильної спеки не варто очікувати влітку, а висока температура буде тільки пару днів у місяці. Але дощі, як розповідає експерт, будуть і в серпні.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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