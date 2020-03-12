Погода в Україні 12 березня кардинально зміниться, замість холодів більшість регіонів накриє антициклон

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, на півночі країни очікується хмарність. Дощів не буде. Вдень повітря прогріється до 12-15 градусів. Вночі похолодає до 3-5 тепла.

Жителям центральних регіонів варто готуватися до часткових прояснениям, які вдень будуть супроводжуватися 13-15 градусів вище нуля. А ось помітно похолодає – від 3 до 6 тепла.

Ще більше сонячної погоди сьогодні відчують жителі півдня України. Повітря там прогріється до 14-17 тепла. Вночі також буде тепло – аж до 7 градусів.

На сході будуть часткові опади. Дощі пройдуть у Луганській області. Тим не менш, це не завадить повітрю прогрітися до 12-16 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 5 до 9 за Цельсієм.

Також опади зачеплять і західну Україну. Стовпчик термометра вдень покаже 14-18 тепла. Вночі похолодає до 3-7 градусів.

У Києві та області синоптики прогнозують тимчасові прояснення. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. Уночі охолоне до 3-6 за Цельсієм.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.

А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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