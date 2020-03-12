Українці люблять відвідувати турецькі курорти, але коронавирус COVID-19 у цьому році створив проблеми

Відомо, що готелі в Туреччині починають приймати відпочиваючих з кінця березня, але через вірус відкриття предвинули на 15 квітня, пише Рoliteka.net.

Такі заходи були прийняті в рамках профілактики по боротьбі з коронавірусом COVID-19 за рекомендацією Міністерства культури і туризму Туреччини.

Туроператорів закликають відкласти організацію поїздок до Туреччини після 15 квітня.

Глава Мінохоронздоров'я Туреччини Фахреттин Коджа повідомив, що ризик зараження дуже великий, тому варто вжити заходів обережності. Коджа попросив дотримуватися громадян елементарних профілактичних заходів.

Відзначимо, в Туреччині нещодавно повідомили про перший випадок зараження коронавірусом свого громадянина, який повернувся з поїздки по Європі.

Нагадаємо, новий штам коронавіруса Covid-19 отримав статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Недугу можна охарактеризувати як пандемію.

При цьому ВООЗ уточнили, що цей статус не змінює їх прогнозу щодо небезпеки нового штаму коронавіруса. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.

Раніше повідомлялося, що Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 березня повідомив, що таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу у світі.

Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з Італією, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

Крім того, Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Нагадаємо також, що по всій Україні починається повномасштабний карантин у зв'язку з коронавірусом.

У зв'язку з загрозою Кабмін оголосив по всій країні карантин з 12 березня 2020 року, поки тільки на три тижні – до 3 квітня. Але не виключено, що після цього надзвичайні заходи продовжать.

Зазначимо, станом на 11 березня Центром громадського здоров'я офіційно підтверджений тільки один випадок COVID-19.

Нагадаємо, Україна втратила лідера збірної з-за коронавіруса: всі подробиці.

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