Украинцы любят посещать турецкие курорты, но коронавирус COVID-19 в этом году создал проблемы
Известно, что отели в Турции начинают принимать отдыхающих с конца марта, но из-за вируса открытие предвинули на 15 апреля, пишет Рoliteka.net.
Такие меры были приняты в рамках профилактики по борьбе с коронавирусом COVID-19 по рекомендации Министерства культуры и туризма Турции.
Туроператоров призывают отложить организацию поездок в Турцию после 15 апреля.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что риск заражения очень велик, поэтому стоит принять меры предосторожности. Коджа попросил соблюдать граждан элементарные профилактические меры.
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Отметим, в Турции недавно сообщили о первом случае заражения коронавирусом своего гражданина, который вернулся из поездки по Европе.
Напомним, новый штамм коронавируса Covid-19 получил статус от Всемирной организации здравоохранения. Недуг можно охарактеризовать как пандемию.
При этом в ВОЗ уточнили, что этот статус не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.
Ранее сообщалось, что Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 марта сообщил, что такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.
Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.
Кроме того, Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.
Напомним также, что по всей Украине начинается полномасштабный карантин в связи с коронавирусом.
В связи с угрозой Кабмин объявил по всей стране карантин с 12 марта 2020 года, пока только на три недели – до 3 апреля. Но не исключено, что после этого чрезвычайные меры продлят.
Отметим, по состоянию на 11 марта Центром общественного здоровья официально подтвержден только один случай COVID-19.
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