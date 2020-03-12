Українці ніяк не залишать у спокої Державний гімн, який вже неодноразово намагалися переписати

Так, у четвер, 12 березня, на сайті президента України з'явилася чергова електронна петиція з пропозицією щодо гімну. На цей раз текст нинішнього "Ще не вмерла..." не чіпали, а надійшла пропозиція заснувати другий гімн.

Громадянин Сергій Бехалець хоче, щоб другим гімном став хіт народної артистки Софії Ротару "Червона рута".

Пісню написав у 1970 році український композитор-виконавець і поет Володимир Івасюк. Прем'єра пісні прозвучала в вересні того ж року на Театральній площі міста Чернівці у прямому ефірі телепрограми «Камертон доброго настрою». Її виконав дует: сам автор і Олена Кузнєцова. У травні 1971 року журнал «Україна» опублікував вірш і ноти. Крім того, пісня дала назву першому українському музичному фільму «Червона рута», зйомки якого почалися на початку серпня в Яремче того ж року.

У 1971 році «Червона рута» увійшла до двадцятки переможниць першої радянської «Пісні року», які визначалися за листами слухачів і глядачів.

Справжнім хітом, який полюбили мільйони, "Червона рута" стала трохи пізніше у виконанні саме Ротару.

Нагадаємо, щоб петицію передали на розгляд гаранту Володимиру Зеленському, вона повинна зібрати 25 000 підписів за 92 дні. До речі, вже п'ятеро користувачів підтримали цю ініціативу.

Раніше ми повідомляли, відома альпіністка зворушила мережу виконанням гімну України на найвищій точці Антарктиди.

Так, спортсменка Оксана Литинська заспівала гімн на вершині гори Вінсон.

«Стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" - зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була -30 градусів, а в наметі, в якому ми жили, доходило до -20 градусів у пікові періоди часу, коли сонце заходило за гори, і -8 градусів на вулиці, коли сонце яскраво світило», - згадує вона», - йдеться на її сторінці в Facebook під кадрами.

Гора Вінсон ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ До Вашої уваги виконання нашого гімну на найвищій точці Антарктиди - горі Вінсон Оксаною Літинською (грудень 2019 р.). Вона стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" – зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була –30 градусів, а в наметі, у якому ми жили, доходило до –20 градусів у пікові відрізки часу, коли сонце заходило за гору, і –8 градусів надворі, коли сонце яскраво світило» - згадує вона. Дякуємо за наданий вперше матеріал! Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Mittwoch, 22. Januar 2020

Нагадаємо, що знавіснілий Жириновський вирішив переписати Гімн України: "Замість ще не вмерла треба..."