Его безумие уже перешло все границы

Скандальный российский депутат Владимир Жириновский огорошил скандальным заявлением об Украине

По его мнению, "Украина – это европейский навоз, и стране нужно сменить гимн."

“Поймите наконец, вы не нужны Западу, вас считают европейский мусором, навозом. Вас зачищают, а не защищают, издеваются над вами. Всё идёт к тому, что вы должны исчезнуть. Вас уже осталось тридцать миллионов, а потом будет всё меньше и меньше. Гимн Украины пора переписать. Вместо фразы “ещё не умерла Украина” надо написать: “уже умерла Украина”. Ваша политическая элита – это похоронное бюро для страны”, - заявил скандальный политик.

Стоит отметить, что подобные высказывания просто льются ручьём от Жириновского.

Ранее он заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну. По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.



Также он уверен, что рано или поздно Украина войдет в состав РФ, а саму ситуацию в стране он сравнил с «раком четвертой стадии».

Жириновский заверил, что Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет, поскольку по истечении этого срока его будет ждать новый «кровавый» майдан, после которого, Украина станет частью России.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.