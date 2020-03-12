Украинцы никак не оставят в покое Государственный гимн, который уже неоднократно пытались переписать

Так, в четверг, 12 марта, на сайте президента Украины появилась очередная электронная петиция с предложением по поводу гимна. На этот раз текст нынешнего "Ще не вмерла..." не трогали, а поступило предложение учредить второй гимн.

Некий гражданин Сергей Бехалец хочет, чтобы вторым гимном стал хит народной артистки Софии Ротару "Червона рута".

Песню написал в 1970 году украинский композитор-исполнитель и поэт Владимир Ивасюк. Премьера песни прозвучала в сентябре того же года на Театральной площади города Черновцы в прямом эфире телепрограммы «Камертон хорошего настроения». Ее исполнил дуэт: сам автор и Елена Кузнецова. В мае 1971 года журнал «Украина» опубликовал стихотворение и ноты. Кроме того, песня дала название первому украинскому музыкальному фильму «Червона рута», съемки которого начались в начале августа в Яремче того же года.

В 1971 году «Червона рута» вошла в двадцатку победительниц первой советской «Песни года», определяемых по письмам слушателей и зрителей.

Настоящим хитом, который полюбили миллионы, "Червона рута" стала немного позднее в исполнении именно Ротару.

Напомним, чтобы петицию передали на рассмотрение гаранту Владимиру Зеленскому, она должна собрать 25 000 подписей за 92 дня. К слову, уже пятеро пользователей поддержали эту инициативу.

Ранее мы сообщали, известная альпинистка растрогала сеть исполнением гимна Украины на самой высокой точке Антарктиды.

Так, спортсменка Оксана Литинская спела гимн на вершине горы Винсон.

«Стала второй украинкой, которая выполнила альпинистскую программу "Семь вершин" - сошла на высочайшие вершины семи частей света. «На вершине Винсона температура воздуха была -30 градусов, а в палатке, в котором мы жили, доходило до -20 градусов в пиковые отрезки времени, когда солнце заходило за гору, и -8 градусов на улице, когда солнце ярко светило», - вспоминает она», - говорится на ее странице в Facebook под кадрами.

Гора Вінсон ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ До Вашої уваги виконання нашого гімну на найвищій точці Антарктиди - горі Вінсон Оксаною Літинською (грудень 2019 р.). Вона стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" – зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була –30 градусів, а в наметі, у якому ми жили, доходило до –20 градусів у пікові відрізки часу, коли сонце заходило за гору, і –8 градусів надворі, коли сонце яскраво світило» - згадує вона. Дякуємо за наданий вперше матеріал! Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Mittwoch, 22. Januar 2020

Напомним, что обезумевший Жириновский решил переписать Гимн Украины: "Вместо ще не вмерла надо..."