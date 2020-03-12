Народний артист України Іво Бобул висловив думку, що Україна на відміну від РФ, практично не дбає про артистів

Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель. Крім того, артист заявив, що не засуджує українських зірок, які перебралися в РФ, однак сам там виступати не має наміру.

Артист також зауважив, що на українському радіо і ТБ йому часто почали говорити, що він не формат, нафталін, а його пісні ніхто не буде слухати. Тому в той момент йому стало так образливо, що він почав замислюватися, чому не виступає в РФ.

"Там (у РФ прим.ред) інша політика, там люблять таланти. Щоб ми не говорили, вони наші вороги, але вони цінують таланти. З усього світу хто до них їде і хоче бути там – він буде там. Буде розкручений, при грошах, з повагою. В Україні цього ніколи не було. Скільки я пам'ятаю за 45 років сцени – щоб ти в своїй державі кимось став, треба було спочатку поїхати в Москву, щоб тебе показали по телебаченню", – зазначив він.

Але все ж артист додав, що на сьогоднішній день він б у жодному разі не поїхав би в Росію через війну, яка відбувається на Донбасі.

"Це дуже боляче. Я знаю хлопців, які виходили з Іловайська, я зустрічався з багатьма, їздив туди з концертами. Я все це бачив. Це дуже страшно", - згадав Бобул.

Він додав, що у часи СРСР багато артистів переїхали і залишилися в РФ, тому Україна багато втратила за цей час.

"Був Радянський Союз, і туди забирали кращих з кращих. Тому так і було – столиця Москва, має бути найкраще, а в Києві завжди була яма, і по сьогоднішній день яма. Вибратися дуже важко", – заявив народний артист, додавши, що визнання в Україні домогтися практично неможливо.

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